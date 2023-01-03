Україна планує стати асоційованим членом ОЕСР вже у 2023 році

Державна регуляторна служба планує зробити усе можливе, щоб вже в цьому році Україна стала асоційованим членом Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це повідомив голова ДРС Олексій Кучер в інтерв'ю Укрінформу.

«ОЕСР - це одна з найпрестижніших міжнародних економічних організацій, до якої входять 38 провідних світових держав. Вступ України до неї є не менш важливим, ніж до Європейського Союзу. Досвід та підтримка цієї організації будуть надзвичайно цінними для України сьогодні та в процесі повоєнної відбудови зокрема», - переконаний очільник служби.

Він нагадав, що на початку грудня 2022 року делегація ДРС взяла участь у засіданні Комітету регуляторної політики ОЕСР у Парижі. Українська сторона запропонувала власне бачення того, як організація може допомогти нашій державі.

«Зараз важко сказати, коли наша держава приєднається до ОЕСР, але інтеграція йде широкими кроками. Зі свого боку ми зробимо все можливе, аби вже цього року Україна стала асоційованим членом. Наше бачення дерегуляційної політики цілком співпадає з ключовими напрямками регуляторного Комітету ОЕСР», - наголосив Кучер.

Як повідомлялось, з початку повномасштабного вторгнення Державна Регуляторна служба зекономила 18,1 млрд грн для бізнесу та 284,3 млн грн для держави, відмовивши у погодженні проєктів регуляторних актів, що не відповідали українському законодавству.