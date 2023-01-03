Фінансові новини
- |
- 03.01.23
- |
- 09:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Український фонд стартапів перейшов від Мінфіну до Мінцифри
08:34 03.01.2023 |
Кабінет Міністрів України наприкінці 2022 року вирішив передати цілісний майновий комплекс Фонду розвитку інновацій (Український фонд стартапів) до сфери управління Міністерства цифрової трансформації.
"Фонд стартапів з-під Мінфіну переходить під Мінцифру. Ми починаємо будувати інституції, які, сподіваюся, працюватимуть роки, і ми станемо в цьому плані Ізраїлем чи ще прогресивнішими", - прокоментував це рішення віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у новому випуску "ОК Talk" президента "Київстару" Олександра Комарова.
За його словами, 2022 року Мінцифри запустило деякі проекти, особливо в military-tech, і побачило, як з ними працювати. Як приклад Федоров навів збирання коштів та створення човнів-камікадзе.
"Всі ці проекти показали, що ми на правильному шляху і наступний наш крок - це розширення цілей Мінцифри на розвиток цифрової економіки та саме збільшення частини military-tech", - зазначив Федоров.
"Після запуску різних пілотів та тестування різних гіпотез, ми розуміємо, як побудувати екосистему, яка може розвинути military-tech в Україні. Експортний потенціал неймовірний, але насамперед треба виграти війну", - підкреслив віце-прем'єр.
Відповідне розпорядження Кабміну №1204-р від 27 грудня 2022 року про передачу єдиного майнового комплексу Фонду розвитку інновацій із сфери управління Міністерства фінансів до сфери управління Мінцифри опубліковано на сайті уряду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|США вимагатимуть зменшення плати за користування кредитами МВФ для України
|Кабмін тимчасово дозволив проводити торги на Prozorro без аукціонів
|Кабмін створив комітет із питань відновлення України на чолі з міністром Кубраковим
|В Україні змінився розмір пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто - МВС
|Україна планує стати асоційованим членом ОЕСР вже у 2023 році
|Український фонд стартапів перейшов від Мінфіну до Мінцифри
Бізнес
|Стартап Make Sunsets розпилив діоксид сірки в стратосфері для стабілізації клімату і почав продавати «кредити» на суперечливу технологію
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі