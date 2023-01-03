Український фонд стартапів перейшов від Мінфіну до Мінцифри

Кабінет Міністрів України наприкінці 2022 року вирішив передати цілісний майновий комплекс Фонду розвитку інновацій (Український фонд стартапів) до сфери управління Міністерства цифрової трансформації.

"Фонд стартапів з-під Мінфіну переходить під Мінцифру. Ми починаємо будувати інституції, які, сподіваюся, працюватимуть роки, і ми станемо в цьому плані Ізраїлем чи ще прогресивнішими", - прокоментував це рішення віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у новому випуску "ОК Talk" президента "Київстару" Олександра Комарова.

За його словами, 2022 року Мінцифри запустило деякі проекти, особливо в military-tech, і побачило, як з ними працювати. Як приклад Федоров навів збирання коштів та створення човнів-камікадзе.

"Всі ці проекти показали, що ми на правильному шляху і наступний наш крок - це розширення цілей Мінцифри на розвиток цифрової економіки та саме збільшення частини military-tech", - зазначив Федоров.

"Після запуску різних пілотів та тестування різних гіпотез, ми розуміємо, як побудувати екосистему, яка може розвинути military-tech в Україні. Експортний потенціал неймовірний, але насамперед треба виграти війну", - підкреслив віце-прем'єр.

Відповідне розпорядження Кабміну №1204-р від 27 грудня 2022 року про передачу єдиного майнового комплексу Фонду розвитку інновацій із сфери управління Міністерства фінансів до сфери управління Мінцифри опубліковано на сайті уряду.