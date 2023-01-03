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АНАЛІТИКА

Український фонд стартапів перейшов від Мінфіну до Мінцифри

08:34 03.01.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України наприкінці 2022 року вирішив передати цілісний майновий комплекс Фонду розвитку інновацій (Український фонд стартапів) до сфери управління Міністерства цифрової трансформації.

"Фонд стартапів з-під Мінфіну переходить під Мінцифру. Ми починаємо будувати інституції, які, сподіваюся, працюватимуть роки, і ми станемо в цьому плані Ізраїлем чи ще прогресивнішими", - прокоментував це рішення віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у новому випуску "ОК Talk" президента "Київстару" Олександра Комарова.

За його словами, 2022 року Мінцифри запустило деякі проекти, особливо в military-tech, і побачило, як з ними працювати. Як приклад Федоров навів збирання коштів та створення човнів-камікадзе.

"Всі ці проекти показали, що ми на правильному шляху і наступний наш крок - це розширення цілей Мінцифри на розвиток цифрової економіки та саме збільшення частини military-tech", - зазначив Федоров.

"Після запуску різних пілотів та тестування різних гіпотез, ми розуміємо, як побудувати екосистему, яка може розвинути military-tech в Україні. Експортний потенціал неймовірний, але насамперед треба виграти війну", - підкреслив віце-прем'єр.

Відповідне розпорядження Кабміну №1204-р від 27 грудня 2022 року про передачу єдиного майнового комплексу Фонду розвитку інновацій із сфери управління Міністерства фінансів до сфери управління Мінцифри опубліковано на сайті уряду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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