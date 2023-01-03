В Україні уклали майже 42 тисячі земельних угод за період повномасштабної війни

З 24 лютого в Україні укладено 41 979 угод на ринку землі за площею 77 668 га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Найактивнішими регіонами за площею земель щодо яких зареєстровано правочини стали: Хмельниччина (8,1 тис. га); Вінниччина (8 тис. га); Полтавщина (8 тис. га); Кіровоградщина (7,8 тис. га) та Дніпропетровщина (7,6 тис. га)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні два тижні було укладено 5 389 правочинів у межах ринку землі за площею в понад 11 тис. га. У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 142 945 земельних угод за площею в 322 194 га.

Крім того, зараз подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5665 нотаріусів. Усього заяв - 6380, із них погоджено - 5555, відмову отримали 825. Лідерами за площами землі щодо яких зафіксовано правочини за увесь період стали: Харківщина (39,5 тис. га), Дніпропетровщина (29 тис. га), Полтавщина (26,3 тис. га); Кіровоградщина (26,1 тис. га) та Херсонщина (21 тис. га).

У міністерстві наголошують, що середня ціна 1 га землі в Україні становить 52 462 грн. Такий показник отримано на основі 117 586 угод із продажу землі за площею в 268,3 тис. га. Вартість одного гектара землі на Івано-Франківщині, яка перебуває в топі рейтингу, сягає 292,7 тис. грн.

Як повідомлялося, станом на 22 жовтня 2021 року в Україні укладено 32794 угоди купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення.

1 липня 2021 року в Україні офіційно оголошено старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням у 100 га. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без громадянства та іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.