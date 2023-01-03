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Кабмін виплатив підприємцям у рамках програми «єРобота» 1,6 млрд гривень у 2022

08:29 03.01.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів у 2022 році фактично виплатив підприємцям у рамках грантової програми підтримки бізнесу "єРобота" 1,555 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, передають Українськi Новини.

Згідно з повідмленням, за 2022 рік за рішеннями уряду фактично виплачено гранти 2 530 отримувачам на загальну суму 1 555,09 млн гривень, у тому числі:

- мікрогранти - 2319 отримувачам на суму 542,72 млн. гривень;

- гранти переробним підприємства - 178 отримувачам на суму 958,61 млн. гривень;

- гранти на садівництво - 30 отримувачам на суму 39,74 млн. гривень;

- гранти на тепличні господарства - 3 отримувачам на суму 14,02 млн. гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, наприкінці грудня Кабмін виділив підприємцям на гранти у рамках програми "єРобота" ще 400,5 млн гривень.

Проєкт "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності.

Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
За матеріалами: Українські Новини
 

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