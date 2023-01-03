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Продажі нових автомобілів в Україні впали до мінімуму з кінця 90-х років
15:20 02.01.2023 |
Український авторинок нових легкових автомобілів минулого року впав на 61,5% порівняно з довоєнним 2021 роком - до близько 40 тисяч штук.
За підрахунками інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting, цей показник найгірший з 2000 року.
"Наприклад, у 2015 році, коли через військові дії також було суттєве падіння, ринок тоді досяг 46,5 тис. автомобілів і продемонстрував 50% зниження обсягів", - зазначається у повідомленні.
У свою чергу ринок нових легких комерційних автомобілів (LCV) минулого року впав на 69% - до 4 тис. штук.
"Тобто сумарний ринок нових легкових та легких комерційних автомобілів за підсумками 2022 року складе 44 тис. штук. На жаль, це найменший показник з 1997-1998 років, коли ринок нових легкових автомобілів складав близько 30 тис. штук", - зауважують у AUTO-Consulting.
Як повідомлялося, за даними асоціації "Укравтопром", із січня по листопад 2022 року українські номери отримали 372,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 21% менше ніж за аналогічний період 2021 року. Падіння імпорту вживаних авто минулоріч було меншим завдяки пільгам на ввезення б/у авто, які діяли до 1 липня.
Зокрема, впродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки.
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