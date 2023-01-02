Кабмін ухвалив постанову про впровадження електронної системи управління медичними запасами e-Stock

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає впровадження в експериментальному режимі електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів "e-Stock".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що щороку Україна виділяє значні кошти на закупівлю ліків, однак пацієнти не завжди мають інформацію про їх доступність. З іншого боку, відсутність інтегрованої системи, яка б дозволяла відстеження, оцінку закупівель, розподіл та облік лікарських препаратів призводить до прогалин у плануванні.

"Тож метою впровадження e-Stock є покращення управління запасами лікарських засобів та медичних виробів. Безпосередньо для пацієнтів це означає доступність інформації про ліки. Експериментальний режим роботи e-Stock надасть змогу виявити ризики, недоліки та виправити їх", - йдеться у повідомленні.

В урядовій постанові визначається, що координатором експериментального проєкту є МОЗ, а відповідальними - Медичні закупівлі України.

Відповідно Міністерство охорони здоров'я забезпечує координацію заходів щодо його реалізації та має подати до 15 січня 2024 року уряду звіт про результати та пропозиції щодо повноцінного впровадження електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів e-Stock в обов'язковому порядку.