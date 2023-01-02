Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін ухвалив постанову про впровадження електронної системи управління медичними запасами e-Stock

13:18 02.01.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає впровадження в експериментальному режимі електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів "e-Stock".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що щороку Україна виділяє значні кошти на закупівлю ліків, однак пацієнти не завжди мають інформацію про їх доступність. З іншого боку, відсутність інтегрованої системи, яка б дозволяла відстеження, оцінку закупівель, розподіл та облік лікарських препаратів призводить до прогалин у плануванні.

"Тож метою впровадження e-Stock є покращення управління запасами лікарських засобів та медичних виробів. Безпосередньо для пацієнтів це означає доступність інформації про ліки. Експериментальний режим роботи e-Stock надасть змогу виявити ризики, недоліки та виправити їх", - йдеться у повідомленні.

В урядовій постанові визначається, що координатором експериментального проєкту є МОЗ, а відповідальними - Медичні закупівлі України.

Відповідно Міністерство охорони здоров'я забезпечує координацію заходів щодо його реалізації та має подати до 15 січня 2024 року уряду звіт про результати та пропозиції щодо повноцінного впровадження електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів e-Stock в обов'язковому порядку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0370
  0,0860
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8839  0,01 0,01 40,8675  0,03 0,08
EUR 41,6946  0,02 0,06 42,9796  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес