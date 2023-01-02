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Профіцит зведеного платіжного балансу у листопаді становив $2,4 мільярда, – Нацбанк

12:26 02.01.2023 |

Економіка

 

Профіцит зведеного платіжного балансу України у листопаді 2022 року становив $2,4 млрд, що у 6,4 раза менше дефіциту у $377 млн у листопаді минулого року.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що профіцит поточного рахунку платіжного балансу у листопаді становив $227 млн, тоді як у листопаді торік дефіцит становив $1 млрд.

Нацбанк також повідомив, що експорт та імпорт товарів за рік скоротилися на 43% та 27,7% відповідно, тоді як за місяць їх експорт скоротився на 0,5%, а імпорт зріс на 12,6%.

Основним чинником скорочення обсягів експорту до $3,6 млрд було скорочення експорту чорних та кольорових металів - на 75,4%. Також спостерігалося скорочення експорту продовольчих товарів - на 26,2%, продукції хімічної промисловості - на 56,3%, деревини та виробів з неї - на 28,7%, мінеральних продуктів (зокрема, руд) - на 69% та продукції машинобудування - на 56,9%.

Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися до $5,4 млрд, у тому числі неенергетичний імпорт знизився на 23,7%. Зокрема, на 31,3% впав імпорт промислових виробів, на 35,8% - продукції машинобудування, на 31,3% - продовольчих товарів, на 47,4% - чорних та кольорових металів, на 46,2% - продукції хімпромисловості, а деревини та виробів з неї - на 47,7%.

Водночас, енергетичний імпорт скоротився на 40,3%.

За оцінками Нацбанку, у листопаді 2022 року було зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $1,1 млрд порівняно з профіцитом $500 млн у листопаді-2021. Одночасно експорт послуг скоротився на 24,5%, а імпорт зріс у 1,9 раза. НБУ пояснив це зростанням біженців, чиї витрати зросли у 3,9 раза - до $2 млрд.

Профіцит балансу первинних доходів у листопаді становив $735 млн проти дефіциту $654 млн у листопаді минулого року. Надходження за статтею "оплата праці" скоротилися на 1,2%, а виплати за доходами від інвестицій - на 74,3%.

Чисте кредитування від зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у листопаді поточного року становило $228 млрд проти $1 млрд у листопаді попереднього року.

Чистий приплив за фінансовим рахунком становив $2,2 млрд (у листопаді роком раніше - $1,4 млрд), що було зумовлено припливом коштів за операціями держсектору.

Чистий приплив за операціями держсектору становив $2,5 млрд (у листопаді 2021 року - відтік $1,4 млрд).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій Нацбанк оцінив у $143 млн, тоді як у листопаді минулого року цей показник становив $603 млн.

Як зазначив регулятор, чисте скорочення зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становило $415 млн. Воно було зумовлене зменшенням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $567 млн та чистою купівлею банками паперів нерезидентів на $168 млн.

Станом на 1 листопада 2022 року обсяг міжнародних резервів становив $28 млрд, що забезпечує фінансування імпорту протягом 3,5 місяців.

Як повідомлялося, зведений платіжний баланс України у 2021 році був зведений з профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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