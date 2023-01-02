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Переселенці отримали пільгових іпотечних кредитів уже на 766 мільйонів
10:08 02.01.2023 |
Сім'ї з-поміж внутрішньо переміщених осіб вже отримали 572 пільгових іпотечних кредити на придбання житла, з них 336 - видано у 2022 році за результатами 9 незалежних відборів.
Як повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, загальна сума виданих кредитів становить понад 766 млн грн.
Надання пільгових кредитів реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла. Програма "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" стартувала у 2021 році, була призупинена з початком повномасштабного вторгнення РФ й поновилася у серпні 2022 року.
Восени 2022 року уряд розширив можливості участі у програмі забезпечення житлом внутрішніх переселенців.
Так, кредити надаються на строк до 30 років (раніше 20 років) під 3% річних, виходячи з нормативної площі житла 52,5 кв. м на особу чи сім'ю з двох осіб і додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї. Також громадяни отримали можливість обирати собі житло, яке реконструйовано не більше ніж 35 років тому (раніше 25 років).
Крім того, право на участь у програмі з'явилося у тих осіб, які мають житло на території громад, де тривають воєнні дії або які перебувають у тимчасовій окупації.
У відомстві нагадали, що проєкт фінансується коштом гранту німецького уряду через Кредитну установу для відбудови KfW.
Зареєструватися для участі у програмі можна через портал "Дія" або у регіональних управліннях Держмолодьжитла.
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