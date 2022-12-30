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Кабмін затвердив порядок страхових виплат від нещасного випадку на виробництві

20:56 30.12.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України затвердив порядок здійснення страхових виплат із загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі в п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Документом передбачено, що відповідні страхові виплати проводяться щомісяця: потерпілому - з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання; особам, які мають право на страхові виплати у зв'язку зі смертю годувальника - з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на виплати.

Страхові виплати виплачуватимуть через поточні рахунки в банках або уповноваженими організаціями, які здійснюють виплату та доставку пенсій і допомоги.

Крім того, затверджено новий Порядок проведення витрат на поховання під час смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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