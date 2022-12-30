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Кабмін передбачив верифікацію даних про фізособи на підставі даних держреєстрів

20:44 30.12.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України передбачив проведення верифікації даних про фізичних осіб на підставі даних державних реєстрів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Рішенням передбачено проведення верифікації даних про фізичних осіб на підставі даних, що обробляються в Єдиному державному демографічному реєстрі, Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстра соціального страхування.

Також затверджено строки та етапи здійснення верифікації, перелік даних державних інформаційних ресурсів, за якими здійснюється верифікація, та перелік даних, що підлягають актуалізації за результатами верифікації; етапи виконання верифікації органами державної влади, у сфері повноважень яких є певні державні інформаційні ресурси.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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