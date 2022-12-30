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Місцеві бюджети повністю затверджено лише у двох областях, – Мінфін

20:56 30.12.2022 |

Економіка

 

Станом на 30 грудня 2022 року затверджено 1425 місцевих бюджетів, що становить 89% від загальної кількості (1597).

При цьому у повному обсязі затверджено місцеві бюджети лише Дніпропетровської та Житомирської областей, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зокрема, затверджено:

* 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва;
* 104 районних бюджети (не затверджено - 15);
* 1286 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 152).

Мінфін наголошує, що для повноцінного функціонування закладів бюджетної сфери, безперервного надання ними послуг споживачам, органам місцевого самоврядування необхідно пришвидшити процес затвердження місцевих бюджетів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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