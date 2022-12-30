Місцеві бюджети повністю затверджено лише у двох областях, – Мінфін

Станом на 30 грудня 2022 року затверджено 1425 місцевих бюджетів, що становить 89% від загальної кількості (1597).

При цьому у повному обсязі затверджено місцеві бюджети лише Дніпропетровської та Житомирської областей, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зокрема, затверджено:

* 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва;

* 104 районних бюджети (не затверджено - 15);

* 1286 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 152).

Мінфін наголошує, що для повноцінного функціонування закладів бюджетної сфери, безперервного надання ними послуг споживачам, органам місцевого самоврядування необхідно пришвидшити процес затвердження місцевих бюджетів.