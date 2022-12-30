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НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на водопостачання в наступному році
16:42 30.12.2022 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яку ухвалила раніше.
Відповідне рішення було схвалене на засіданні регулятора 30 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Під час оформлення рішення щодо вказаного питання з'ясувалося, що у зв'язку з великою кількістю зауважень та пропозицій до проєкту рішень, тривалого їх обговорення, початку повітряної тривоги, рішення, які було запропоновано для голосування, члени комісії зрозуміли по-різному та, відповідно, голосували за різні проєкти. Крім цього, запропоноване рішення суттєво відрізняється від проєкту, який був оприлюднений на сайті, тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури цих тарифів», - зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
Проєкти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Комісія відправила на доопрацювання.
Як повідомлялося, 27 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.
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