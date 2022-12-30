В системі Prozorro з початку війни провели 94 тисячі тендерів на 120 мільярдів

Від початку великої війни на платформі електронних закупівель Prozorro провели 94 тисячі тендерів на 120 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Результати роботи у 2022 році свідчать про те, що, попри всі складнощі й виклики, електронна система закупівель Prozorro працює без збоїв та демонструє гнучкість і здатність змінюватись, навіть в умовах воєнного часу. Більше того, міжнародні партнери теж високо оцінили ефективність українських державних закупівель", - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

З початку великої війни на Prozorro:

* провели 94 тисячі тендерів на 120 млрд грн;

* учасниками конкурентних закупівель стали понад 23 тисячі підприємств;

* різниця між загальною сумою, яку державні замовники планували витратити на свої закупівлі, та сумою, за якою були укладені контракти завдяки тендерним процедурам, склала 6 млрд грн;

* усього в електронній системі прозвітували про понад 2 мільйони укладених договорів на 311 млрд грн.

У Мінекономіки зазначили, що після того, як у липні 2022 року уряд повернув обов'язкові закупівлі в Prozorro, у системі відбувається близько половини закупівель від показників довоєнного рівня.

"Таке скорочення можна пояснити як зменшенням видатків на некритичні потреби, як і тим, що закупівлі для потреб оборони та критичної інфраструктури здійснюються без використання Prozorro", - роз'яснили в відомстві.

Крім цього, з початку повномасштабного вторгнення Росії Кабмін змінив правила здійснення публічних закупівель, аби адаптувати їх під нову реальність, яка вимагає більш швидкого забезпечення потреб - середню тривалість тендера вдалося скоротити майже вдвічі - до 22 днів.