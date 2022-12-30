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В системі Prozorro з початку війни провели 94 тисячі тендерів на 120 мільярдів
11:57 30.12.2022 |
Від початку великої війни на платформі електронних закупівель Prozorro провели 94 тисячі тендерів на 120 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Результати роботи у 2022 році свідчать про те, що, попри всі складнощі й виклики, електронна система закупівель Prozorro працює без збоїв та демонструє гнучкість і здатність змінюватись, навіть в умовах воєнного часу. Більше того, міжнародні партнери теж високо оцінили ефективність українських державних закупівель", - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.
З початку великої війни на Prozorro:
* провели 94 тисячі тендерів на 120 млрд грн;
* учасниками конкурентних закупівель стали понад 23 тисячі підприємств;
* різниця між загальною сумою, яку державні замовники планували витратити на свої закупівлі, та сумою, за якою були укладені контракти завдяки тендерним процедурам, склала 6 млрд грн;
* усього в електронній системі прозвітували про понад 2 мільйони укладених договорів на 311 млрд грн.
У Мінекономіки зазначили, що після того, як у липні 2022 року уряд повернув обов'язкові закупівлі в Prozorro, у системі відбувається близько половини закупівель від показників довоєнного рівня.
"Таке скорочення можна пояснити як зменшенням видатків на некритичні потреби, як і тим, що закупівлі для потреб оборони та критичної інфраструктури здійснюються без використання Prozorro", - роз'яснили в відомстві.
Крім цього, з початку повномасштабного вторгнення Росії Кабмін змінив правила здійснення публічних закупівель, аби адаптувати їх під нову реальність, яка вимагає більш швидкого забезпечення потреб - середню тривалість тендера вдалося скоротити майже вдвічі - до 22 днів.
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