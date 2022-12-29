Фінансові новини
- |
- 29.12.22
- |
- 19:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
З лютого в Україні росіяни пошкодили понад 25 тисяч кілометрів доріг та 340 мостів
17:37 29.12.2022 |
З початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано понад 25 тисяч кілометрів автошляхів та 340 штучних споруд.
Про це повідомив заступник голови Державного агентства автомобільних доріг Андрій Івко під час брифінгу «Відновлення дорожньої інфраструктури: допомога від європейських партнерів» в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
«Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджені або зруйновано понад 25 тис. км автошляхів, з них 9 тис. км - це дороги державного значення, та 340 штучних споруд у 15 областях. Зараз в нас в пріоритеті відновлення мостів та важливих дорожніх шляхів, які необхідні для забезпечення населення та військових необхідними речами», - зазначив Івко.
Він наголосив, що дорожники працюють над відновленням доріг на звільнених територіях виключно в координації з військовими та ДСНС, які займаються розмінуваннями.
Як повідомлялось, дорожники у Донецькій області ремонтують дорогу до Бахмута, встановлюють переправи для перевезення поранених і забезпечення населення продовольством.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
|Мінфін проти податкової реформи зі зниженням ставок: Матиме негативні наслідки
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|З лютого в Україні росіяни пошкодили понад 25 тисяч кілометрів доріг та 340 мостів
|Держгеонадра провели восьмі аукціони в 2022 році
|Імпорт бензину в Україну з 1 до 28 грудня зріс в 1,5 раза, деякі мережі накопичили запас на січень - директор групи «А-95»
|На Львівщині без світла понад 280 населених пунктів, відновити постачання планують до вечора
|Японія має намір надати Україні $500 млн допомоги - посол
|Бензин знову подешевшав на 0,6% до 53,03 гривні за літр
Бізнес
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців
|Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї