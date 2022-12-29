З лютого в Україні росіяни пошкодили понад 25 тисяч кілометрів доріг та 340 мостів

З початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано понад 25 тисяч кілометрів автошляхів та 340 штучних споруд.

Про це повідомив заступник голови Державного агентства автомобільних доріг Андрій Івко під час брифінгу «Відновлення дорожньої інфраструктури: допомога від європейських партнерів» в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

«Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджені або зруйновано понад 25 тис. км автошляхів, з них 9 тис. км - це дороги державного значення, та 340 штучних споруд у 15 областях. Зараз в нас в пріоритеті відновлення мостів та важливих дорожніх шляхів, які необхідні для забезпечення населення та військових необхідними речами», - зазначив Івко.

Він наголосив, що дорожники працюють над відновленням доріг на звільнених територіях виключно в координації з військовими та ДСНС, які займаються розмінуваннями.

Як повідомлялось, дорожники у Донецькій області ремонтують дорогу до Бахмута, встановлюють переправи для перевезення поранених і забезпечення населення продовольством.