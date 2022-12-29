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Держгеонадра провели восьмі аукціони в 2022 році

17:34 29.12.2022 |

Економіка

 

Державна служба геології та надр провела восьмі аукціони в 2022 році, очікувана сума надходжень від торгів становить 21,332 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

«Державна служба геології та надр України провела восьмі аукціони в 2022 році, на яких реалізувала сім спеціальних дозволів на користування надрами. Ділянки надаються для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки торфу та бурштину», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стартова ціна лотів становила 5,036 млн грн. Під час торгів загальна ціна продажу зросла в 4,2 раза - до 21,332 млн грн.

Сьогодні також відбулися повторні аукціони з продажу двох ділянок надр із покладами бурштину та крейди. Стартова ціна лотів, з урахуванням дисконту в 25%, становила 271 тис. грн, ціна продажу- 1,066 млн грн.

Як повідомлялося, на початку грудня Державна служба геології та надр продала п'ять спеціальних дозволів на користування надрами на 137,5 млн грн.
 

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