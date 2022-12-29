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АНАЛІТИКА

Японія має намір надати Україні $500 млн допомоги - посол

 

Японія вже надала Україні $1,1 млрд фінансової, гуманітарної та військової допомоги, і має намір виділити ще $500 млн, повідомив посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

"Щодо допомоги, то ми вже надали $1,1 млрд і передбачаємо надати ще $500 млн допомоги. Також ми розглядаємо інші пакети допомоги", - сказав посол в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Посол наголосив, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ Японія почала надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

Щодо військової допомоги, він зазначив, що за законом Японія не може безпосередньо надавати зброю, проте японський уряд уперше вирішив надати нелетальне спорядження, зокрема дрони, каски, бронежилети, зимовий одяг, а також аптечки та пайки.

"Ми продовжуємо розширювати список. І наразі ми ведемо переговори з українськими колегами щодо можливості надання технологій подвійного призначення", - додав посол.

Мацуда також наголосив, що Японія підтримує Україну і дипломатичними зусиллями.

"Ми звертаємося до тих країн, які ще не визначилися зі своєю позицією щодо цієї війни, або до тих країн, які все ще зберігають нейтралітет. Такі цілі нашого дипломатичного підходу. Так ми намагаємось переконати їх підтримати Україну чи брати участь у міжнародних санкційних режимах", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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