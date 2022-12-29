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Виробництво безпілотників Bayraktar зможе початися в Україні за два роки, – посол
13:56 29.12.2022 |
Завод із виробництва безпілотників Bayraktar зможе запрацювати в Україні упродовж двох років.
Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Радіо Свобода.
"Думаю, що при нормальних розкладах упродовж двох років він вже буде випускати самі безпілотники", - зазначив дипломат в інтерв'ю виданню.
Наразі, за його словами, турецькі фахівці "завершують проєктно-кошторисну документацію", необхідну для запуску такого підприємства.
"Деталі ми зараз не розкриваємо, поки не запущений завод... Зараз є певні технічні деталі, пов'язані з безпекою перш за все. Тому що російська сторона вже заявила про те, що це (завод, - ред.) буде об'єктом для можливих атак. Друге - це питання, пов'язане з електропостачанням і з іншими технічними деталями", - пояснив Боднар.
Як додав український посол, будівництво в Україні заводу із виробництва безпілотників Bayraktar, а також Центру із підготовки і вивчення нових безпілотних літальних апаратів є "досить серйозним вкладом у зміцнення оборонного і технологічного потенціалу України".
Як повідомлялося, у лютому Міноборони України оголосило про підписання угоди з Туреччиною щодо будівництва заводу безпілотників Bayraktar. У серпні стало відомо, що виробник безпілотників Bayraktar придбав ділянку для будівництва заводу в Україні.
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