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АНАЛІТИКА

Виробництво безпілотників Bayraktar зможе початися в Україні за два роки, – посол

13:56 29.12.2022 |

Економіка

 

Завод із виробництва безпілотників Bayraktar зможе запрацювати в Україні упродовж двох років.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Радіо Свобода.

"Думаю, що при нормальних розкладах упродовж двох років він вже буде випускати самі безпілотники", - зазначив дипломат в інтерв'ю виданню.

Наразі, за його словами, турецькі фахівці "завершують проєктно-кошторисну документацію", необхідну для запуску такого підприємства.

"Деталі ми зараз не розкриваємо, поки не запущений завод... Зараз є певні технічні деталі, пов'язані з безпекою перш за все. Тому що російська сторона вже заявила про те, що це (завод, - ред.) буде об'єктом для можливих атак. Друге - це питання, пов'язане з електропостачанням і з іншими технічними деталями", - пояснив Боднар.

Як додав український посол, будівництво в Україні заводу із виробництва безпілотників Bayraktar, а також Центру із підготовки і вивчення нових безпілотних літальних апаратів є "досить серйозним вкладом у зміцнення оборонного і технологічного потенціалу України".

Як повідомлялося, у лютому Міноборони України оголосило про підписання угоди з Туреччиною щодо будівництва заводу безпілотників Bayraktar. У серпні стало відомо, що виробник безпілотників Bayraktar придбав ділянку для будівництва заводу в Україні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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