Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія надає 100 мільйонів євро на відбудову зруйнованих українських шкіл

 

Європейська комісія інвестує 100 млн євро у відбудову українських шкіл, які були зруйновані внаслідок російської агресії.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо 100 млн євро у відбудову шкіл, які були зруйновані російськими бомбами. Надсилаємо шкільні автобуси, щоб діти могли більш безпечно діставатися шкіл та повертатися. Збираємо та доставляємо ноутбуки, тож учні зможуть продовжити навчання", - зазначила вона.

За даними Єврокомісії, більше 2800 навчальних закладів в Україні були зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії проти України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9437
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8133  0,02 0,06 40,6410  0,03 0,08
EUR 41,4833  0,10 0,24 42,7060  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес