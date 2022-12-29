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Китайське прислів'я
Єврокомісія надає 100 мільйонів євро на відбудову зруйнованих українських шкіл
13:53 29.12.2022 |
Європейська комісія інвестує 100 млн євро у відбудову українських шкіл, які були зруйновані внаслідок російської агресії.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.
"Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо 100 млн євро у відбудову шкіл, які були зруйновані російськими бомбами. Надсилаємо шкільні автобуси, щоб діти могли більш безпечно діставатися шкіл та повертатися. Збираємо та доставляємо ноутбуки, тож учні зможуть продовжити навчання", - зазначила вона.
За даними Єврокомісії, більше 2800 навчальних закладів в Україні були зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії проти України.
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