ДБР розслідує понад 360 справ про зловживання з державними коштами

Державне бюро розслідувань розслідує 361 провадження щодо зловживань з державними коштами.

Як передає Укрінформ, про це ДБР повідомляє у Телеграмі.

«Загалом на початок грудня Бюро розслідувало 361 провадження щодо зловживань з бюджетними грошима. За результатами роботи 89 особам повідомлено про підозру, 36 обвинувальних актів направлено до суду», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ДБР виявило збитків державі на понад 62 млн грн, частина вже відшкодована бюджету. Крім того, суди наклали арешт на майно фігурантів вартістю понад 5,6 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді правоохоронці викрили керівництво державного підприємства «Укрпатент», які заволоділи державними коштами розміром 250 млн грн під виглядом закупівлі амуніції для ЗСУ.