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АНАЛІТИКА

ДБР розслідує понад 360 справ про зловживання з державними коштами

08:29 29.12.2022 |

Економіка

 

Державне бюро розслідувань розслідує 361 провадження щодо зловживань з державними коштами.

Як передає Укрінформ, про це ДБР повідомляє у Телеграмі.

«Загалом на початок грудня Бюро розслідувало 361 провадження щодо зловживань з бюджетними грошима. За результатами роботи 89 особам повідомлено про підозру, 36 обвинувальних актів направлено до суду», - ідеться в повідомленні.

ДБР розслідує понад 360 справ про зловживання з державними коштами

 

Зазначається, що ДБР виявило збитків державі на понад 62 млн грн, частина вже відшкодована бюджету. Крім того, суди наклали арешт на майно фігурантів вартістю понад 5,6 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді правоохоронці викрили керівництво державного підприємства «Укрпатент», які заволоділи державними коштами розміром 250 млн грн під виглядом закупівлі амуніції для ЗСУ.
 

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