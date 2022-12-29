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ДБР розслідує понад 360 справ про зловживання з державними коштами
08:29 29.12.2022 |
Державне бюро розслідувань розслідує 361 провадження щодо зловживань з державними коштами.
Як передає Укрінформ, про це ДБР повідомляє у Телеграмі.
«Загалом на початок грудня Бюро розслідувало 361 провадження щодо зловживань з бюджетними грошима. За результатами роботи 89 особам повідомлено про підозру, 36 обвинувальних актів направлено до суду», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що ДБР виявило збитків державі на понад 62 млн грн, частина вже відшкодована бюджету. Крім того, суди наклали арешт на майно фігурантів вартістю понад 5,6 млн грн.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді правоохоронці викрили керівництво державного підприємства «Укрпатент», які заволоділи державними коштами розміром 250 млн грн під виглядом закупівлі амуніції для ЗСУ.
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