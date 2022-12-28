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Бізнес трохи погіршив оцінку податкового режиму в Україні - опитування ЄБА
23:32 28.12.2022 |
Члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) незначно погіршили оцінку податкового режиму в Україні у воєнний час - до 2,97 балів із 5 можливих порівняно з 3,01 бала 2021 року, свідчать оприлюднені в середу результати нової хвилі опитування ЄБА "Податковий індекс".
Згідно з ними, найнижчу оцінку серед складових індексу отримав фактор адміністрування податків та підготовки податкової звітності - 2,74 бали з 5 можливих: 41% респондентів оцінюють цю процедуру задовільно, 39% вважають її обтяжливою, зокрема 8% - дуже обтяжливою, та лише 20% вважають її легкою.
"Більше респонденти скаржаться на кількість часу, який вони витрачають на підготовку податкової звітності та сплату податків", - зазначається у повідомленні.
За результатами опитування, якість податкового законодавства отримала дещо вищу загальну оцінку, ніж торік - 2,86 бала. Серед респондентів 40% оцінюють якість податкового законодавства задовільно, 26% - позитивно. Проте кількість незадоволених респондентів дещо зросла - із 30 до 34%.
Незначно покращилася оцінка якості податкового обслуговування - з 2,93 до 3,04 бала. Загалом майже незмінним залишилося співвідношення респондентів із позитивним і негативним сприйняттям якості обслуговування податковими органами: позитивно - 35%, задовільно - 39%, незадовільно - 26%.
В ЄБА зазначили, що за відгуками 43% опитаних, від початку повномасштабного вторгнення їм було легко зв'язатися з податковою службою. Водночас, 18% повідомили про труднощі в комунікації, а 40% оцінили її задовільно.
Фактор оцінки фіскального тиску знаходиться в нейтральній площині - 3,24 бала: респонденти повідомили про посилення фіскального тиску порівняно з минулим роком. Серед його проявів бізнес надав необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами, необґрунтовані інформаційні запити та блокування податкових накладних.
За даними асоціації, 49% вважають зміни у податковому регулюванні несвоєчасними, недостатніми та неефективними, 33% вважають реагування на виклики воєнного часу задовільним, 18% вважають їх своєчасними, повними та дієвими.
За результатами опитування бізнес для полегшення роботи компаній порекомендував Податковій уточнювати правила, що недвозначно звільняють від штрафів за порушення, допущені в період дії воєнного стану, спрощувати реєстрацію податкових накладних, звести до мінімуму кількість запитів і перевірок, зменшити обмеження щодо використання власних валютних коштів та спростити правила перетину кордону для співробітників.
Опитування проводиться із 2011 року. У цій його хвилі взяли участь 111 фахівців у сфері податків і фінансів компаній-членів ЄБА. Опитування проводилося з 17 листопада до 23 грудня.
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