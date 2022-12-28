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АНАЛІТИКА

У Дії з лютого зареєструвалися 114 тисяч нових ФОП

17:17 28.12.2022 |

Економіка

 

Із початку повномасштабного вторгнення рф 114 тисяч осіб створили бізнес, зареєструвавши ФОП через Дію.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі, передає Укрінформ.

«114 тисяч - саме стільки людей створили бізнес, зареєструвавши ФОП через Дію з початку повномасштабної війни. Вражаюча кількість. Загалом за 2022 рік маємо понад 140 тисяч нових ФОПів у Дії. Це показник незламності українських підприємців», - зазначив міністр.

Федоров додав, що міністерство робить все можливе, щоб перетворити Україну на державу підприємців. Зокрема, саме запуск послуги автоматичної реєстрації ФОП 1,5 року тому став одним із фундаментальних кроків до цієї мети.

«Незважаючи на відключення світла, обстріли ворога, наші люди продовжують реалізовувати потужні ідеї та відкривати власні справи. Від Львова до Херсона, люди з сіл Донеччини та Одещини, кияни та ужгородці - всі вони стали опорою української економіки», - додав міністр.

Як повідомлялось, загалом від початку активної фази бойових дій в Україні відкрито 21 876 компаній та 177 375 ФОПів.
 

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