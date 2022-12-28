Фінансові новини
- |
- 28.12.22
- |
- 18:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вантажообіг морських портів Україні цьогоріч впаде у три рази, – АМПУ
16:43 28.12.2022 |
Через повномасштабне вторгнення Росії до України очікуваний вантажообіг морських портів за підсумками 2022 року скоротиться утричі порівняно з минулим роком - до 50,8 млн тонн.
Таку оцінку озвучив в.о. голови ДП "Адміністрація морських портів України" Олексій Востріков в інтерв'ю Портам України.
При цьому Востріков зазначив, що очікувана перевалка дунайських портів порівняно з минулим роком зросте в рази, зокрема Ізмаїльського порту - більш ніж удвічі, до 8,6 млн тонн, Ренійського порту - вп'ятеро, до 6,9 млн тонн, порту "Усть-Дунайськ" - у 12,2 раза, до 783 тис. тонн.
Щодо портів Великої Одеси він додав, що перевалка усіх номенклатур вантажів велася тільки до 24 лютого. Із серпня, після відкриття зернового коридору, порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" частково відновили свою роботу на відвантаження зернових.
Очікується, що у 2022 році Одеський порт скоротить вантажообіг майже втричі - до 7,7 млн тонн, Чорноморський порт - у 2,2 разу, до 11,7 млн тонн, "Південний" - у 3,5 разу, до 15,2 млн тонн.
Вважаю, що колективи портів відпрацювали максимально ефективно та професійно, швидко адаптуючись до нових реалій, у цих складних і небезпечних для життя умовах вони продовжували виконувати свої обов'язки", - наголосив керівник АМПУ.
Після початку повномасштабного військового вторгнення у лютому Росія заблокувала українські чорноморські порти, внаслідок чого на експорт не надійшли понад 20 млн тонн збіжжя.
На початку травня Міністерство інфраструктури видало наказ про закриття морських портів "Бердянськ", "Маріуполь", "Скадовськ" та "Херсон", які розташовані на окупованих Росією територіях Запорізької, Донецької та Херсонської областей, до відновлення над ними контролю.
Наприкінці липня представники України, Туреччини та ООН підписали у Стамбулі Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, яка покликана частково розблокувати українські морські порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для експорту зерна та добрив.
Аналогічну угоду ООН та Туреччина підписали з Росією. На зустрічі у Стамбулі у листопаді погоджено продовження дії Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море під егідою ООН ще на 120 днів - до середини березня 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
|Різні ліги. Хто буде суперником Олесі Ілащук на дипломатичній дуелі в Болгарії
|Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових
|НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі про ремонт доріг фірмою його подруги, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«5-7-9%»: борг держави перед банками – 2,6 мільярда, але програма лишається ключовою
|З початку війни продаж об'єктів нерухомості фізособами скоротився в 4,6 раза, - ФДМУ
|У Дії з лютого зареєструвалися 114 тисяч нових ФОП
|Німеччина купила для України 480 генераторів, половина вже доставлені
|Вантажообіг морських портів Україні цьогоріч впаде у три рази, – АМПУ
|Податкова служба запланувала 4 тисячі перевірок на 2023 рік
Бізнес
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців
|Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї
|Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT
|Twitter почав показувати всім кількість переглядів
|Маск заявив, що не буде продавати акції Tesla близько двох років