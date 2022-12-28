Вантажообіг морських портів Україні цьогоріч впаде у три рази, – АМПУ

Через повномасштабне вторгнення Росії до України очікуваний вантажообіг морських портів за підсумками 2022 року скоротиться утричі порівняно з минулим роком - до 50,8 млн тонн.

Таку оцінку озвучив в.о. голови ДП "Адміністрація морських портів України" Олексій Востріков в інтерв'ю Портам України.

При цьому Востріков зазначив, що очікувана перевалка дунайських портів порівняно з минулим роком зросте в рази, зокрема Ізмаїльського порту - більш ніж удвічі, до 8,6 млн тонн, Ренійського порту - вп'ятеро, до 6,9 млн тонн, порту "Усть-Дунайськ" - у 12,2 раза, до 783 тис. тонн.

Щодо портів Великої Одеси він додав, що перевалка усіх номенклатур вантажів велася тільки до 24 лютого. Із серпня, після відкриття зернового коридору, порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" частково відновили свою роботу на відвантаження зернових.

Очікується, що у 2022 році Одеський порт скоротить вантажообіг майже втричі - до 7,7 млн тонн, Чорноморський порт - у 2,2 разу, до 11,7 млн тонн, "Південний" - у 3,5 разу, до 15,2 млн тонн.

Вважаю, що колективи портів відпрацювали максимально ефективно та професійно, швидко адаптуючись до нових реалій, у цих складних і небезпечних для життя умовах вони продовжували виконувати свої обов'язки", - наголосив керівник АМПУ.

Після початку повномасштабного військового вторгнення у лютому Росія заблокувала українські чорноморські порти, внаслідок чого на експорт не надійшли понад 20 млн тонн збіжжя.

На початку травня Міністерство інфраструктури видало наказ про закриття морських портів "Бердянськ", "Маріуполь", "Скадовськ" та "Херсон", які розташовані на окупованих Росією територіях Запорізької, Донецької та Херсонської областей, до відновлення над ними контролю.

Наприкінці липня представники України, Туреччини та ООН підписали у Стамбулі Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, яка покликана частково розблокувати українські морські порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для експорту зерна та добрив.

Аналогічну угоду ООН та Туреччина підписали з Росією. На зустрічі у Стамбулі у листопаді погоджено продовження дії Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море під егідою ООН ще на 120 днів - до середини березня 2023 року.