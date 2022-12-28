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АНАЛІТИКА

Середній чек зріс на 20-50%: підсумки року для кафе та ресторанів

16:21 28.12.2022 |

Економіка

 

Середній чек у закладах харчування України в 2022 році збільшився від 20% до 50%. Про це йдеться у дослідженні компанії з автоматизації кафе і ресторанів Poster, яке ґрунтується на даних про рівень продажу 7000 закладів.

Одразу після початку повномасштабного вторгнення більшість закладів громадського харчування взагалі не отримували виторгу, йдеться в ньому.

Першими після шоку перших тижнів оговталися заклади фастфуду, кав'ярні та пекарні. Вони змогли досягнути довоєнних показників вже наприкінці травня. Показники барів, ресторанів та кальянних повернулися до лютневих тільки в жовтні-листопаді.

Середній чек зріс на 20-50%: підсумки року для кафе та ресторанів

 

На середину грудня середній чек демонструє зростання у всіх типах бізнесу проти минулого року:

* фастфуд: 106 грн → 158 грн (на 49%)
* пекарні: 46 грн → 66 грн (на 45%)
* бари: 328 грн → 416 грн (на 27%)
* кав'ярні: 62 грн → 78 грн (на 25%)
* ресторани: 450 грн → 550 грн (на 22%)
* кальянні: 357 грн → 432 грн (на 21%)
* кафе: 189 грн → 226 грн (на 19%)

Ресторатори пояснюють, що виторг та середній чек зросли внаслідок інфляції та зростання цін на страви.

Як зазначають в Poster, показники бізнесу дуже різнилися від міста до міста. Найкраще відпрацювали заклади на заході країни та у містах, що стали великими хабами для переселенців, як от Дніпро.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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