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АНАЛІТИКА

Лісогосподарська галузь України в 2022 році наростила виручку на 3,1% - голова Держлісагентства

16:14 28.12.2022 |

Економіка

 

Лісогосподарська галузь України за підсумками 2022 року отримала рекордний за час незалежності виторг від реалізації продукції у розмірі 23,5 млрд грн, що на 3,1% перевищує торішні показники, прибуток підприємств галузі становив 1,3 млрд грн (+30%).

Як повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець у фейсбуці у середу, середня зарплата працівників відомства зросла до 20 тис. грн.

"Навіть під час війни ми не зупинили капіталовкладення, які перевищили 800 млн грн. Основний пріоритет - запобігання виникненню і гасіння лісових пожеж. Закуплені спостережні вежі з відеонаглядом, пожежні автомобілі та модулі, 188 автомобілів підвищеної прохідності для патрулювання, 165 тракторів, 12 одиниць спеціалізованої техніки (екскаватори, грейдери тощо), необхідні для здійснення протипожежних заходів, будівництва лісових доріг тощо", - написав він.

У 2022 році Держлісагентство також придбало дві перші інноваційні лісосадильні машини, три харвестери, форвардер, два скідери. Болоховець зазначив, що вперше в Україні ультрасучасною технікою може бути забезпечено весь технологічний цикл лісової галузі, від вирощування садивного матеріалу до заготівлі лісу. Відомство активно включилися у протидію енергетичній кризі: за рік придбано три лінії з виготовлення технологічної тріски та п'ять дровокольних комплексів.

Голова відомства зазначив, що цього року збережено діяльність з охорони та відтворення державного мисливського фонду. Однак полювання у всій території України заборонено з початку російського повномасштабного вторгнення, тому кошти від користувачів мисливських угідь тимчасово не надходять.

За даними Болоховця, цьогоріч суттєво скоротився попит на українські лісоматеріали, оскільки війна майже зупинила будівництво всередині країни, а блокада росіянами чорноморських портів призвела до закриття азійських ринків для українського експорту, а логістика лісоматеріалів до Азії іншими каналами виявилася нерентабельною. Водночас ринок країн ЄС у результаті рецесії виявився перенасиченим власною продукцією.

Як наслідок, в Україні в 2022 році середньозважені біржові ціни на кругляк сосни впали більше ніж на 20%, тоді як собівартість заготівлі суттєво зросла, зокрема лише пальне подорожчало вдвічі.

"Нам довелось проводити дуже гнучку політику, постійно перебувати у діалозі з бізнесом. Мало хто помітив, але цього року не лише необроблена деревина, а й пиломатеріали вперше почали продаватись через відкриті аукціони! Ми повністю відмовились від практики прямих договорів. Як результат, вдалось втримати баланс: були зменшені, але збережені на прийнятному рівні рентабельність та об'єми заготівлі, а ринок і українські переробники забезпечені доступною сировиною", - підсумував голова Держлісагентства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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