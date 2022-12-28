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Бюджет втратив мільярди: через податкові пільги надходження від грального бізнесу становили лише 53 мільйони
13:31 28.12.2022 |
За час існування пільгового 2%-го податку гральний бізнес та лотереї, які їм скористалися заплатили в цьому році лише 53,6 млн грн податків.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
За його словами, закон №8079, який мав ще у листопаді скасувати цю пільгу заблокували у другому читанні, і до кінця року вже не винесуть у залу.
"Враховуючи, що це продовжило час існування пільги на мінімум 2 місяці, то думаю економія на податках за таке затягування складе пару сотен мільйонів гривень. Мінімум", - додав він.
Крім того, нардеп пояснив, як гральний бізнес занижує або взагалі не платить податки.
"Тут одна з дуже популярних зараз схем "міскодінг". Якщо коротко, міскодінг - це призначення еквайром суб'єкту господарювання коду категорії, що не відповідає його фактичній діяльності.
А якщо дуже спрощено, то гравець платить не офіційно на рахунок онлайн-казино, а на типу інший рахунок (наприклад за якусь послугу онлайн-магазину), який в кінці виявляється взагалі карткою другої людини (це вже неттінг). А далі ці зібрані онлайн платежі потім по ланцюжку використовується, щоб платити зарплату у крупних роздрібних мережах, відбілювати "чорне зерно". Коротше там збитки державі не тільки через несплату податків від грального бізнесу, але і багато іншого в різних сферах", - розповів Железняк.
Як додав нардеп, його джерела у банківському секторі підтверджують наявність такої схеми саме для грального бізнесу.
"Головне, що схема по міскодінгу та особливо такого неттінгу завжди вимагає співучасть у злочині посадових осіб банку-еквайєру (того, хто обслуговує платіж). І тут у достатньо професійних держорганів Фінмону та НБУ є повноваження це виявити, зупинити та покарати", -підкреслив депутат.
Він також наголосив, що це стане предметом розслідування тимчасової спеціальної комісії ВР.
Як повідомлялося, у середині квітня під час прийняття законопроєкту №7246 депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку. З того часу на спрощенку перейшли 8 великих компаній, в тому числі оператори лотерей, казино та букмекери.
Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширювався на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес, але обмеження для грального бізнесу також прибрали.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.
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