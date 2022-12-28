Кабмін ухвалив автоматичне продовження низки соціальних виплат з 1 січня

Для забезпечення адресності соціальної допомоги та створення зручних процедур для людей під час воєнного стану уряд схвалив постанову, яка з 1 січня автоматично продовжує певні соціальні виплати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Зазначене рішення дозволяє продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких спливла під час воєнного стану. Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також для дітей позбавлених батьківського піклування", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, з 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:

* на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

* на дітей, хворих на тяжкі захворювання,

* дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

* особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

* особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;

* особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Крім того, продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.