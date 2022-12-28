Зеленський обговорив із керівництвом компанії Black Rock інвестиції у відновлення України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівництвом інвестиційної компанії Black Rock інвестиції у відновлення України.

"Говорив із керівником найбільшого інвестиційного фонду у світі Black Rock. Отримав чергове підтвердження, що бізнес розвиненого світу вірить у нашу перемогу і готовий інвестувати у наше відновлення", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

За словами Зеленського, "фахівці цієї компанії вже допомагають Україні структурувати Фонд відновлення нашої держави".

"І ми вже готуємось до участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Позиція та перспективи України будуть там представлені", - сказав президент.