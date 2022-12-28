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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
В Україні наступного року зростуть тарифи на воду
22:59 27.12.2022 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.
Відповідне рішення було схвалене на засіданні регулятора 27 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У зв'язку з багатьма факторами невизначеності по плануванню фінансово-господарської діяльності водоканалів у період воєнного стану на території України, варто затвердити тариф на перше півріччя 2023 року та в травні 2023 року департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення надати на розгляд Комісії матеріали щодо коригування тарифів з урахуванням актуалізованих даних», - зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.
Рішенням Комісії передбачається, що у першому півріччі 2023 року тарифи, наприклад, Київводоканалу зростуть із 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (з урахуванням ПДВ); Житомирводоканалу - з 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн; Чернівціводоканалу - з 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн; Львівводоканалу - з 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн; Хмельницькводоканалу - з 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.
Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дала дозвіл на підписання двох кредитних угод для НЕК «Укренерго» на суму 300 млн євро та 32,5 млн євро.
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