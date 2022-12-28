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У результаті російських атак в Україні вже знищено понад 35 тис. об'єктів - Єнін
21:22 27.12.2022 |
Станом на вечір вівторка внаслідок російських атак в Україні зруйновано 35 тис. об'єктів, окупантами, зокрема, уражено 702 об'єкти критичної інфраструктури, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.
"Загалом по Україні станом на зараз маємо інформацію про більш ніж 35 тис. зруйнованих об'єктів внаслідок російських атак. Із близько 30 тис. обстрілів, зафіксованих від початку вторгнення, уражено 702 об'єкти критичної інфраструктури, йдеться, зокрема, про газопроводи, електропідстанції, мости тощо", - сказав Єнін в ефірі національного телемарафону у вівторок.
Він зазначив, що лише минулої доби українські поліцейські отримали інформацію про обстріл 27 населених пунктів.
"Під обстрілами ті самі напрямки - це і Дніпропетровська область, зокрема населені пункти Іллінка, Нікополь; Донецька область, зокрема населені пункти Авдіївка, Велика Новосілка, Іванівське, Карлівка, Острівське і звичайно ж наша фортеця - Бахмут, де наші військові продовжують героїчно протистояти ворогові", - наголосив Єнін.
Він додав, що окупанти також не припиняють тероризувати Запорізьку, Сумську, Харківську та Херсонську області.
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