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АНАЛІТИКА

В Україні арештували залізну руду російського олігарха Усманова на майже 2 млрд грн

16:13 27.12.2022 |

Економіка

 

Суд арештував 166 000 тонн залізної руди, яка підпільно зберігалася у кількох морських портах України. Вся сировина є власністю іноземної компанії, орієнтовна вартість заарештованого близько 1,8 млрд грн, інформує Офіс генпрокурора та СБУ.  

"Знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля, Алішера Усманова", - уточнили в СБУ. 

За даними слідства, упродовж 2021-2022 років юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом з компаніями РФ, афілійованими з російським олігархом, задекларувала переміщення територією України до країн Азії в митному режимі "транзит" - залізну руду на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

"Насправді ж вони не мали на меті вивезення руди за межі України. Фактично посадові особи компанії відвантажували товар суб'єктам господарювання - резидентам України, не сплачуючи при цьому митні платежі. Таким чином державі завдано понад 118 млн грн збитків", - йдеться в повідомленні. 

У СБУ додали, що приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії.

Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.

На вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передання до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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