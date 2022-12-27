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Статки найбагатших українських бізнесменів за час війни зменшились на $20 мільярдів, – Forbes
Із початку повномасштабної війни РФ в Україні статки двадцяти найбагатших українців впали більш як на $20 млрд - до $22,5 млрд.
Про це свідчать нові розрахунки та рейтинг українського Forbes.
Зазначається, що чимало активів лідерів рейтингу зруйновано, окуповано чи ушкоджено. Водночас наразі тривають релокація, розбудова нових логістичних ланцюгів, вихід на іноземні ринки, пошук постачальників, підрядників та споживачів.
Як наголошує більшість підприємців, наразі не можна об'єктивно оцінити їх бізнес.
Водночас журналісти зауважують, що їхній огляд дає проєкцію на стан всього українського бізнесу та економіки.
"Цей проєкт чітко показує тренди, основний - часи бізнесменів старої школи минають. Їхні втрати непропорційно більші за розмір активів. У топ-20 уже шестеро підприємців, які заробили свої статки в "економіці знань", майже взагалі не перетинаючись з українською державою", - йдеться у повідомленні.
Традиційно список найбагатших українців очолив Рінат Ахметов ("Метінвест" та ДТЕК) зі статками $4,4 млрд. Водночас він і втратив за цей рік більше, ні інші. Його статки скоротилися на $9,3 млрд.
Цікаво, що в першу трійку увійшли також підприємці Макс Литвин та Олексій Шевченко, які створили сервіс перевірки правопису Grammarly. Їхні статки оцінили по $2,3 млрд.
За ними розмістився Віктор Пінчук ("Інтерпайп"), який за 2022 рік втратив $400 млн. Наразі його статки становлять $2,2 млрд.
П'ятірку замикає Костянтин Жеваго (Ferrexpo) зі статками в $1,4 млрд. За час війни вони скоротилися на $700 млн.
Також до десятки найзаможніших українських бізнесменів увійшли Олександр та Галина Гереги ("Епіцентр") - $1,2 млрд (-$600 млн), Влад Яценко (Revolut) - $1,1 млрд, Вадим Новинський ("Смарт Холдинг") - $1 млрд (-$2,5 млрд), Геннадій Боголюбов (група "Приват") - $1 млрд (-$1 млрд) та Сергій Тігіпко (група ТАС, Універсал Банк) - $870 млн (-$630 млн).
Як і Тігіпко статус мільярдера цьогоріч втратив експрезидент України Петро Порошенко (Roshen). Наразі його статки оцінюють у $730 млн. Він втратив $870 млн.
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