Держборг України в листопаді зріс на 4,2%

Сукупний державний борг України в листопаді 2022 року зріс на 4,2%: у доларовому еквіваленті - на $4,34 млрд, до $107,46 млрд, у гривневому - на 158,7 млрд грн, до 3,930 трлн грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з ними, прямий держборг за минулий місяць збільшився на 4,5% - до $97,69 млрд, або до 3,572 трлн грн переважно за рахунок одержання кредиту від Євросоюзу (на $2,95 млрд) та розміщення ОВДП (на $0,56 млрд, або 20,44 млрд грн).

Зовнішній прямий борг, зокрема, зріс на 6,4%, або $3,68 млрд, - до $61,48 млрд, тоді як внутрішній прямий борг - на 1,6%, або на 20,44 млрд грн, - до 1,324 трлн грн (еквівалент $36,21 млрд).

Як повідомив Мінфін, гарантований державою борг у листопаді в доларовому еквіваленті збільшився на 1,1%, або $0,1 млрд, - до $9,77 млрд, а в гривні - на 3,83 млрд грн, до 357,4 млрд грн.

Основна частка гарантованого державою боргу припадає на зовнішній борг, який у листопаді зріс на 1,6%, або $0,12 млрд, - до $7,83 млрд.

З початку 2022 року сукупний держборг України зріс у доларовому еквіваленті на 9,7%, або на $9,51 млрд, тоді як у гривневому еквіваленті він підскочив на 47,1%, або на 1,258 трлн грн.

Сукупний зовнішній держборг України за 11 місяців цього року збільшився на 21,2%, або на $12,1 млрд, - до $69,3 млрд, тоді як сукупний внутрішній - на 25,5%, або на 283,7 млрд грн, - до 1,395 трлн грн.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у доларах на кінець листопада становила 31,22%, у євро - 21,03%, у СПЗ - 13,62%, у канадських доларах - 1,00%, в єні - 0,90%, у британських фунтах - 0,02%, тоді як у гривні - 32,21%.

Відомство також уточнило, що 67,14% держборгу має фіксовану відсоткову ставку, тоді як 13,62% прив'язано до ставки МВФ, 6,69% - до SOFR, 4,31% - до Libor, 0,43% - до EURIBOR.

Ставка ще за 3,69% держборгу прив'язана до індексу споживчих цін, а 3,74% - до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП із портфеля Нацбанку, найновішими з них стали папери з прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповує в рамках емісійного фінансування бюджету.

Нарешті 0,38% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, який використовують у програмах портфельних гарантій.