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У Мінекономіки оцінили втрати ВВП України за підсумками 2022 року
13:17 27.12.2022 |
Падіння валового внутрішнього продукту України у 2022 році складе 32%. У наступному році прогнозується зростання на 3,2%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.
"За результатами 2022 року ми маємо набагато більш оптимістичні прогнози падіння економіки, ніж передбачалось в кінці лютого - не більше 32%", - сказала вона та додала, що на наступний рік Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2%.
За її словами, зростання української економіки також залежить від рівня зайнятості населення та, відповідно, наповнення бюджету. Враховуючи фактор війни, руйнування підприємств, виїзд частини працездатних українців за кордон Україні все одно вдається забезпечувати 50% надходжень до бюджету власними зусиллями. Інші 50% - допомога міжнародних партнерів.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує невелике економічне зростання в Україні у 2023 році на рівні 1,0%. Прогноз падіння ВВП України у 2022 році покращено до 33,0% порівняно з 35,0%, що очікувалися у жовтні.
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