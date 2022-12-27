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Агентство Світового банку MIGA відібрало перші проєкти страхування військових ризиків в Україні, – Мінекономіки
12:11 27.12.2022 |
Пілотний проєкт зі страхування ризиків України агентством Світового банку MIGA, має три кейси, за якими MIGA зробила компаніям пропозицію щодо ставки страхування. Наступного року Мінекономіки очікує, що агентство зможе виділити до $1 млрд на покриття воєнних ризиків.
Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, передає Forbes.
Наразі MIGA співпрацює з клієнтами в Україні у рамках пілоту на $30 млн цього року.
"Зараз вони мають в роботі три кейси. Ми не можемо розкривати назви компаній, але за секторами це фінанси, логістика та промислова інфраструктура. У пілоті приймають участь одна українська та дві іноземні компанії", - розповіла міністерка в інтерв'ю виданню.
За її словами "кейси в роботі" означають, що MIGA зробила компаніям пропозицію щодо ставки страхування.
"Зараз сторони перебувають на етапі структурування угод. Після реалізації пілотних проєктів буде легше масштабувати цей досвід на інші кейси", - уточнила Свириденко.
Наступного року урядовиця очікує від MIGA до $1 млрд на покриття воєнних ризиків. "Це питання обговорюємо у кожній закордонній поїздці, тому це цілком реальна ціль", - каже вона.
Окрім MIGA Мінекономіки веде перемовини з американською агенцією DFC. MIGA покриває страхування капіталу до 90%, DFC - до 85%. При страхуванні боргу - 90% та 100% відповідно.
За словами Свириденко, DFC готові підтримувати як прямим кредитуванням, так і покриттям кредитних та політичних (воєнних) ризиків. Продукт страхування кредитних ризиків передбачає, що позичальник, отримавши страховку DFC, звернеться до комерціного банку чи іншої міжнародної фінансової установи.
"Ми б хотіли, щоб вартість страховки знаходилася у межах 1-1,5%, Наприклад, коли окупність інвестиційного проєкту становить 10 років, страхування воєнних ризиків знадобиться на перші роки, а не протягом усього проєкту", - сказала Свириденко.
Також Мінекономіки звернулося до всіх експортно-кредитних агенцій країн великої сімки, але наразі більшість кредитних агенцій заморозили свої ліміти для України, додала міністерка. Виключенням є DFC (США) та UKEF (Великобританія).
Також ведуться перемовини з Bpifrance (Франція). Французьке агентство розглядає як можливість страхувати через своє ЕКА, так і долучення до трастового фонду на перестрахування ризиків MIGA, уточнила Свириденко.
За її словами, Мінекономіки не розглядає варіантів із використанням для страхування ризиків заморожени російськи активів. "Краще спрямувати їх на відбудову житла та соціальних обʼєктів", - вважає Свириденко.
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