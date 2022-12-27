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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна 26 грудня провів два аукціони малої приватизації з новими рекордами зростання цін

11:59 27.12.2022 |

Економіка

 

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Приміщення магазину в Івано-Франківську подорожчало, у порівнянні зі стартовою ціною, у 113 разів до 5,5 млн грн, а недобудова на Київщині - у 110 разів до 821 тис. грн. У першому аукціоні змагалися 15 учасників, а у другому -11.

"Результати цих аукціонів демонструють дві речі: по-перше, український бізнес бачить економічний потенціал навіть у найдрібніших об'єктах державного майна, по-друге - конкуренція сприяє визначенню справжньої вартості активу", - зазначив голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Цього тижня Фонд держмайна планує провести ще 13 приватизаційних аукціонів. Серед представлених лотів - Мишковицький спиртзавод зі стартовою ціною 3 млн грн. А наступного місяця приватизація першого порту "Усть-Дунайську".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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