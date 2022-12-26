Кабмін дозволив місцевій владі визначати збитки через неправомірне використання землі

Кабінет міністрів розширив перелік органів місцевої влади, що можуть здійснювати розрахунок розміру шкоди за неправомірне використання землі.

Відповідні зміни рішенням уряду внесено до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Відтепер, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад вправі визначати розмір шкоди, заподіяної внаслідок відповідних правопорушень у сфері використання та охорони земель у межах, повноважень, визначених законом", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що відповідно до Земельного кодексу, державний контроль за використанням та охороною земель також здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад набувають установлених законом повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю.