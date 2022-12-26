Фінансові новини
- |
- 26.12.22
- |
- 16:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна вийшла з угоди СНД про пенсії для військових
15:03 26.12.2022 |
Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державне страхування військовослужбовців держав-учасниць Співдружності незалежних держав.
Про це йдеться у відповідній постанові № 1425 від 23 грудня.
Зазначається, що ця угода була підписана 15 травня 1992 року у Ташкенті (Узбекистан).
Крім того, уряд припинив дію чотирьох угод з Білоруссю про оборонну та військово-технічну співпрацю.
Як повідомлялося, уряд хоче зупинити дію угоди про трудову міграцію з РФ та Білоруссю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС чекає від України зміни закону про КСУ, ухваленого всупереч рекомендаціям «Венеційки»
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
|Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго
|Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ - Меморандум з МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Посли G7 про реформу містобудування: Важливо зберегти повноваження місцевих громад
|Україна вийшла з угоди СНД про пенсії для військових
|За програмою «Власна справа» бізнес отримає мікрогрантів ще на 148 мільйонів
|Ажіотаж на паливному ринку вщухає, але премії не зменшуються
|Мін'юст подав позов про конфіскацію активів власника найбільшого виробника титану з Росії
|Банки видали аграріям кредитів на 91 млрд гривень, - Мінагрополітики
Бізнес
|Meta виплатить $725 млн через позов щодо збору даних користувачів для виборчої кампанії Трампа
|Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT
|На Amazon Prime вперше з'явився український дубляж — в третьому сезоні шпигунського трилера «Джек Раян»
|Франція оштрафувала Microsoft на 60 мільйонів євро
|Хворому серцю допомогли стовбурові клітини. У Британії провели першу таку операцію в історії
|Публікації українських користувачів у Facebook та Instagram модерують українці, запевняють у Meta
|У США продали джинси за 114 тисяч доларів. Що з ними не так