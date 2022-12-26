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Україна вийшла з угоди СНД про пенсії для військових

15:03 26.12.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державне страхування військовослужбовців держав-учасниць Співдружності незалежних держав.

Про це йдеться у відповідній постанові № 1425 від 23 грудня.

Зазначається, що ця угода була підписана 15 травня 1992 року у Ташкенті (Узбекистан).

Крім того, уряд припинив дію чотирьох угод з Білоруссю про оборонну та військово-технічну співпрацю.

Як повідомлялося, уряд хоче зупинити дію угоди про трудову міграцію з РФ та Білоруссю.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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