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За програмою «Власна справа» бізнес отримає мікрогрантів ще на 148 мільйонів
15:00 26.12.2022 |
У межах реалізації програми «Власна справа» ще 626 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 148,3 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Визначено нових переможців програми «Власна справа». В рамках дванадцятої хвилі реалізації цієї ініціативи 626 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 148,3 млн грн, буде створено 1419 нових робочих місць", - йдеться в повідомленні.
Серед переможців дванадцятої хвилі програми найбільше підприємців у таких сферах: 192 - оптова та роздрібна торгівля, 103 - переробна промисловість, 79 - тимчасове розміщування й організація.
"В рамках грантової програми мікрокредитування «Власна справа» підприємці можуть отримати мікрогранти на започаткування або розширення власного бізнесу на суму до 250 тисяч грн. Головною умовою допомоги від держави є створення нових робочих місць. Таким чином ми одночасно підтримуємо бізнес і боремось з безробіттям. Наразі в рамках вже 12-ї хвилі реалізації цієї програми українці отримають майже півтори тисячі нових робочих місць", - заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
Найбільша кількість переможців 12-ї хвилі зі Львівської (113 осіб) та Рівненській (68 осіб) областей, а також з міста Києва (61 особа).
У Мінекономіки зазначають, що сумарно з початку реалізації програми "Власна справа" було затверджено грантів на суму близько 776,8 млн грн для 3321 підприємців. За попередніми розрахунками буде створено 8313 нових робочих місць.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 9 грудня ухвалив рішення додатково виділити 657 млн грн для надання грантів за проєктом єРобота, із них 203,7 млн грн - для мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за програмою «Власна справа».
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