Мін'юст подав позов про конфіскацію активів власника найбільшого виробника титану з Росії

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у понеділок розпочав розгляд справи за позовом Міністерства юстиції про конфіскацію українських активів Михайла Шелкова - основного бенефіціара та члена ради директорів найбільшого у світі виробника титану російської ПАТ "Корпорація ВСМПО-Авісма".

У якості третіх осіб до справи долучено українські ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" та засновані ним компанії "Інвестагро", "ВСМПО Титан Україна", ТОВ "Інвестагро", ТОВ "Тай -Мінералс" та її співвласника - кіпрську Limpieza Limited, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Михайло Шелков, який займає 59 місце в рейтингу російських олігархів Forbes зі статком близько $1,5 млрд, ще в 2021 році був включений до українського санкційного списку, а в жовтні цього року санкції були розширені і в них була включена Limpieza Limited.

Крім того, районний суд Києва 8 червня 2022 року в рамках кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснюють детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України, повторно заарештував 100% корпоративних прав "Демуринського ГЗК", що займається постачанням титанової сировини.

БЕБ стверджувало, що це підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало нелегальний експорт сировини на підсанкційні території через австрійську компанію, занижуючи вартість реалізованої продукції.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, російське ВАТ "Корпорація "ВСМПО-Авісма", що є одним з найбільших виробників титану у світі, за декілька днів до початку повномасштабної війни позбулося 75% в капіталі кіпрської компанії Limpieza Limited, якій належить 100% українського ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

"Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" розташований у Дніпропетровськії області. ГЗК веде промислову розробку Вовчанського родовища титано-цирконових руд із запасами ільменіту понад 2 млн тонн. За даними аналітичної платформи YouControl, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен Михайло Шелков, заступник гендиректора найбільшої російської титанової корпорації "ВСМПО-Авісма".

Виторг "Демуринського ГЗК" за дев'ять місяців 2021 року склав 348,04 млн грн, "ВСМПО Титан Україна" - 324,65 млн грн, "Інвестагро" - 25,99 млн грн, а "ТАЙ-Мінералс" за 2020 рік -13,77 млн грн.

Нагадаємо, у червні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкції проти голови ради директорів корпорації "ВСМПО-Авісма" Сергія Чемезова і заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-Авісма" Михайла Шелкова, який також вказаний власником ТОВ "ВСМПО Титан Україна" (виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі).