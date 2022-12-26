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АНАЛІТИКА

Кабмін залучить понад €30 мільйонів кредиту для ремонту мостів на Київщині

09:58 26.12.2022 |

Економіка

 

Уряд ухвалив рішення залучити кредит на суму більш як 30 млн євро від Citibank N.A. для капітального ремонту мостів у Київській області.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Прийнято рішення здійснити державні зовнішні запозичення у 2022 році шляхом залучення кредиту від Citibank N.A. (лондонська філія)», - зазначив він.

Мельничук розповів, що запозичення будуть здійснені на загальну суму, що не перевищує 30,795 млн євро. Кредитні кошти буде використано для оплати робіт з капітального ремонту пріоритетних інфраструктурних обʼєктів (мостів) у Київській області.

Як повідомлялось, Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки передала Укравтодору шість металевих тимчасових мостів. Два з них установили на Київщині та Черкащині, ще два - на Харківщині, решту встановлюють у Херсонській області.
 

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