Кабмін залучить понад €30 мільйонів кредиту для ремонту мостів на Київщині

Уряд ухвалив рішення залучити кредит на суму більш як 30 млн євро від Citibank N.A. для капітального ремонту мостів у Київській області.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Прийнято рішення здійснити державні зовнішні запозичення у 2022 році шляхом залучення кредиту від Citibank N.A. (лондонська філія)», - зазначив він.

Мельничук розповів, що запозичення будуть здійснені на загальну суму, що не перевищує 30,795 млн євро. Кредитні кошти буде використано для оплати робіт з капітального ремонту пріоритетних інфраструктурних обʼєктів (мостів) у Київській області.

Як повідомлялось, Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки передала Укравтодору шість металевих тимчасових мостів. Два з них установили на Київщині та Черкащині, ще два - на Харківщині, решту встановлюють у Херсонській області.