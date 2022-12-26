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АНАЛІТИКА

ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць на півмільярда гривень

08:14 26.12.2022 |

Економіка

 

Пенсійний фонд України 23 грудня завершив фінансування пенсій за грудень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 51,4 млрд гривень, що на 0,5 млрд гривень більше, ніж у листопаді (50,9 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, 9,6 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 41,8 млрд гривень через уповноважені банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ "Укрпошта" станом 22 грудня доставлено 79,4% профінансованих сум.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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