ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць на півмільярда гривень

Пенсійний фонд України 23 грудня завершив фінансування пенсій за грудень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 51,4 млрд гривень, що на 0,5 млрд гривень більше, ніж у листопаді (50,9 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, 9,6 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 41,8 млрд гривень через уповноважені банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ "Укрпошта" станом 22 грудня доставлено 79,4% профінансованих сум.