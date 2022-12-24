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Мінрозвитку та Мінцифри обговорили з послами країн G7 реформу містобудування в Україні

Мінрозвитку та Мінцифри обговорили з послами країн G7 реформу містобудування в Україні

 

Представники Мінрозвитку та Мінцифри провели зустріч із послами країн G7 та обговорили реформу містобудівної сфери України, повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Вже втретє разом із Олександром Кубраковим та Михайлом Федоровим зустрілися з послами країн G7 з приводу реформи містобудування", - повідомив він у фейсбуці.

Він уточнив, що уряди цих країн так чи інакше підтримували створення законопроєкту №5655 і моніторитимуть його впровадження.

Найєм нагадав, що до робочої групи з моніторингу реформи запрошено представників усіх спільнот, зокрема тих, які нині виступають із критикою законопроєкту. "Представники галузі також будуть залучені до цього процесу прозорим шляхом", - наголосив він.

Стаття на тему:

16.12.22 Реформа чи нещадна забудова: п'ять ризиків закону про містобудування
Парламент ухвалив законопроєкт №5655, що передбачає радикальні зміни у містобудуванні. Схоже, він не сподобався містам та активним мешканцям. Чому?

Як повідомлялося, 13 грудня Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудування. За нього проголосували 228 депутатів. Петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 тис. підписів і очікує на розгляд президентом.

Раніше 1 грудня 2022 року законопроєкт було знято з розгляду парламентом. На його доопрацюванні наполягали Асоціація міст України, мери міст, Національна агенція з запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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