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Британія надасть Україні $500 мільйонів через проєкт Світового банку
22:24 23.12.2022 |
Велика Британія надає Україні 500 млн дол. через проєкт Світового банку; кошти спрямують на виплати соціальної допомоги сім'ям з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
"Сьогодні, 23 грудня 2022 року, міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Україна, Білорусь та Молдова) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні четвертого Додаткового фінансування у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Сума позики складає 500 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кредитні кошти будуть надані на пільгових умовах під гарантії Великої Британії; термін погашення кредиту - 18,5 року з п'ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка - 0,25% річних.
«Велика Британія є одним із лідерів у підтримці України в боротьбі проти російських загарбників. Завдяки таким надійним партнерам ми маємо можливість і надалі безперебійно забезпечувати належне фінансування пріоритетних видатків. Вдячний уряду Великої Британії, а також команді Світового банку за непохитну позицію у підтримці України», - зазначив Марченко під час підписання угоди.
Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім'ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.
Як повідомлялось, у 2022 році уряд Великої Британії надав понад 1,5 млрд дол. США для фінансування держбюджету України.
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