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Уряд збільшив обсяг гуманітарного зерна для країн Африки та Азії
22:12 23.12.2022 |
Кабінет Міністрів України на засіданні 23 грудня 2022 року ухвалив постанову, відповідно до якої збільшив на 21 тис. метричних тонн обсяг гуманітарної допомоги у вигляді зерна, яку Україна надає країнам Африки та Азії.
Як передає Укрінформ, про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
"Зокрема, замінено умови поставки товарів гуманітарної допомоги з CIF (коли продавець зобов'язаний придбати морське страхування для товару - авт.) на FOB (коли продавець не зобов'язаний купляти морське страхування - авт.) та збільшено на 21000 метричних тонн обсяг закупівлі зерна пшениці та/або зерна кукурудзи", - написав він.
Мельничук додав, що відповідні зміни уряд вніс до постанови №1313 «Про надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії» задля врегулювання питання закупівлі, доставки та оплати транспортування зерна пшениці та/або зерна кукурудзи до Республіки Судан, Республіки Ємен, Республіки Кенія та Федеративної Республіки Нігерія.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 24 листопада ухвалив постанову №1313, якою доручив Міністерству внутрішніх справ та Державній службі з надзвичайних ситуацій поставити пшеницю та/або кукурудзу загальним обсягом до 125 тис. метричних т державам Африки та Азії, як гуманітарну допомогу.
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