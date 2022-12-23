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АНАЛІТИКА

Уряд збільшив обсяг гуманітарного зерна для країн Африки та Азії

 

Кабінет Міністрів України на засіданні 23 грудня 2022 року ухвалив постанову, відповідно до якої збільшив на 21 тис. метричних тонн обсяг гуманітарної допомоги у вигляді зерна, яку Україна надає країнам Африки та Азії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

"Зокрема, замінено умови поставки товарів гуманітарної допомоги з CIF (коли продавець зобов'язаний придбати морське страхування для товару - авт.) на FOB (коли продавець не зобов'язаний купляти морське страхування - авт.) та збільшено на 21000 метричних тонн обсяг закупівлі зерна пшениці та/або зерна кукурудзи", - написав він.

Мельничук додав, що відповідні зміни уряд вніс до постанови №1313 «Про надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії» задля врегулювання питання закупівлі, доставки та оплати транспортування зерна пшениці та/або зерна кукурудзи до Республіки Судан, Республіки Ємен, Республіки Кенія та Федеративної Республіки Нігерія.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 24 листопада ухвалив постанову №1313, якою доручив Міністерству внутрішніх справ та Державній службі з надзвичайних ситуацій поставити пшеницю та/або кукурудзу загальним обсягом до 125 тис. метричних т державам Африки та Азії, як гуманітарну допомогу.
 

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