МВФ оцінює необхідний Україні імпорт газу у 2023 році в 5 млрд куб. м і фіндопомогу «Нафтогазу», ОГТСУ та ТКЕ у $3,6 млрд

Основний сценарій персоналу Міжнародного валютного фонду в рамках Моніторингової програми із залученням ради директорів (PMB) передбачає, що у 2023 році Україні будуть потрібні закупівлі газу в обсязі 5 млрд куб. м, рівномірно розподілені протягом 12 місяців.

Згідно з представленим у документах графіком, без імпорту Україна вийде з цього опалювального сезону із запасами 6 млрд куб. м і до наступного опалювального сезону зможе підвищити їх лише до 8,5 млрд куб. м, що призведе до їх падіння до 6 млрд куб. м уже на початок 2024 року.

Водночас з урахуванням імпорту запаси газу на кінець цього опалювального сезону будуть лише трохи нижчими за 9 млрд куб. м, а до наступного зростуть майже до 14 млрд куб. м, що лише приблизно на 0,5 млрд куб. м менше, ніж на початок цього сезону.

"Щоб допомогти "Нафтогазу" задовольнити пов'язане з цим зростання потреб у фінансуванні, уряд уже надає бюджетну підтримку компанії за допомогою неявної субсидії у вигляді втрачених доходів від рентних платежів за газ, яка оцінюється приблизно у 145 млрд грн ($3,5 млрд) на 2023 рік ", - зазначено в матеріалах на сайті Фонду до PMB.

Водночас експерти МВФ припускають, що, найімовірніше, знадобиться більше підтримки, зокрема як компенсації за зобов'язання з надання комунальних послуг через фіксацію роздрібної ціни газу на рівні 7,4 грн за кубометр - значно нижче за ціну імпортного паритету.

Вони додали, що теплокомуненерго (ТКЕ) та Оператору газотранспортної системи (ОГТСУ), ліквідність яких страждає через зниження плати за транзит та використання низької потужності, також може знадобитися підтримка.

"Загалом, за оцінками персоналу, у 2023 році може знадобитися до 150 млрд грн ($3,6 млрд) у вигляді додаткової фінансової підтримки "Нафтогазу", ОГТСУ і ТКЕ", - зазначають експерти МВФ.