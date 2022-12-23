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Ще один орган в Україні займатиметься санкціями
18:05 23.12.2022 |
Бюро економічної безпеки (БЕБ) стане ще одним органом, який зможе ініціювати санкції. Відповідні зміни до Положення про БЕБ було внесено сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
"Внесено зміни до Положення про Бюро економічної безпеки України", - написав він.
Зокрема, передбачено повноваження БЕБ:
* здійснювати підготовку та подання уряду пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабміном на розгляд РНБО України відповідно до ЗУ "Про санкції";
* брати участь у реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до компетенції БЕБ.
За даними прес-служби БЕБ, щодо пошуку та блокування активів РФ наразі здійснюється досудове розслідування 22 кримінальних проваджень, щодо порушень в сфері економіки.
"Наразі детективи БЕБ арештували активи компаній, які прямо чи опосередковано пов'язані з РФ та Білоруссю вартістю понад 40 млрд грн. Серед арештованого: кошти, різноманітні товари, транспортні засоби, будівельні матеріали, вагони, міндобрива, скло, цінні папери, активи тощо", - розповіли в відомстві.
Як зазначається, завдання БЕБ в цьому напрямі - забезпечити, щоб майно та кошти, отримані від діяльності пов'язаних з громадянами ворожих держав підприємств, приносили користь Україні, територіальним громадам,ЗСУ.
"Майно, вилучене в межах цих кримінальних проваджень, вже приносить дохід нашій державі. Україна вже отримала понад 2,2 млрд гривень доходів", - додали в прес-службі.
Окрім відкриття й розслідування кримінальних проваджень, співробітники БЕБ збирають докази для застосування санкцій щодо 100 підприємств.
Як повідомлялось, наприкінці серпня 2021 року Кабмін призначив Вадима Мельника директором Бюро економічної безпеки й звільнив його з посади голови ДФС.
БЕБ зараз по суті замінює податкову міліцію, яка залишилася у ДФС після поділу відомства на Податкову та Митну служби у 2019 році.
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