Уряд призначив ексдиректора «Нібулона» очільником Держслужби водного транспорту та судноплавства

Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Віталія Кіндратіва, який очолював відомство з серпня 2021 року.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Водночас на його місце призначено Євгенія Ігнатенка. Він - депутат Миколаївської облради від партії "Слуга народу" та радник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Південного регіону.

Із 2012 по 2017 рік працював у судноплавній компанії "Нібулон". Із 2014-го по 2017-й - на посаді директора.

Із 2017 року працював комерційним директором ТОВ "Грейн-Трансшипмент".