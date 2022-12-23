Уряд виділив 600 мільйонів на додаткові виплати нацгвардійцям

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду держбюджету Міністерству внутрішніх справ 606,1 млн грн для додаткової винагороди військовослужбовцям Національної гвардії.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Так, кошти виділені за програмою "Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України" для виплати додаткової винагороди військовослужбовцям.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у грудні українським воїнам буде виплачено майже на 37% більше, ніж було у листопаді через низку додаткових нарахувань.

Як повідомлялося, у листопаді видатки держбюджету на грошове утримання військовослужбовців зросли до 88,1 млрд грн після 81,3 млрд грн у жовтні та 82,9 млрд грн у вересні.