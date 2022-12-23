Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд виділив 600 мільйонів на додаткові виплати нацгвардійцям

16:12 23.12.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду держбюджету Міністерству внутрішніх справ 606,1 млн грн для додаткової винагороди військовослужбовцям Національної гвардії.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Так, кошти виділені за програмою "Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України" для виплати додаткової винагороди військовослужбовцям.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у грудні українським воїнам буде виплачено майже на 37% більше, ніж було у листопаді через низку додаткових нарахувань.

Як повідомлялося, у листопаді видатки держбюджету на грошове утримання військовослужбовців зросли до 88,1 млрд грн після 81,3 млрд грн у жовтні та 82,9 млрд грн у вересні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8340
  0,0622
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6677  0,05 0,12 40,3919  0,02 0,04
EUR 41,3852  0,02 0,04 42,4616  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес