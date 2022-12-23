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Кабмін виділив 400 млн грн на гранти для бізнесу за програмою «єРобота» - Шмигаль

15:59 23.12.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України додатково виділив 400 млн грн на гранти для бізнесу в рамках програми "єРобота", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо підтримку бізнесу та заохочуємо його до створення робочих місць. У рамках програми "єРобота" сьогодні виділяємо 400 млн грн для надання грантів підприємцям", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, кошти підуть на розвиток садівництва, на облаштування теплиць та мікрогранти для створення або розвитку власної справи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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