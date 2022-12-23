Кабмін схвалив механізм зарахування до місцевих бюджетів 13,4% від акцизу за пальне - Шмигаль

Кабінет Міністрів схвалив механізм зарахування до місцевих бюджетів 13,4% акцизу за пальне, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Триває розвиток мережі "Пунктів незламності". Наша мета - досягти показника в 15-17 тис. пунктів у всіх регіонах держави. Для посилення фінансової спроможності громад сьогодні приймаємо рішення щодо механізму зарахування до місцевих бюджетів 13,4% від акцизу за пальне", - сказав він на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, у 2023 році уряд залишає ці кошти у громад, щоб місцева влада мала додаткові ресурси на відновлення інфраструктури та соціальні витрати.

